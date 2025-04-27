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Таунхаусы в Altea, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Красивый таунхаус в самом центре Альтеи. Весь дом был отремонтирован. Две спальни и ванная к…
$302,219
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NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Типичный испанский особняк в деревне Альтеа. Это здание было отремонтировано в 2006 году. До…
$302,219
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ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
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