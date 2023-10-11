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Земельные участки в Altea, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities
Altea, Испания
ОписаниеЗемельный участок на продажу в Альтеа!Цена: 350 000 евроПлощадь участка: 1 520 м2.Эт…
€350,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,41 млн
Realting.com
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