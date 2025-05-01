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Жильё в Алькудии, Испания

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Алькудия, Испания
Вилла 5 комнат
Алькудия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Описание: новая вилла в стиле хай-тек ( год постройки 2018) с видом на море, 4 спальни - каж…
$1,78 млн
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ESTATE-SERVICE24
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