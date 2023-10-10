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Виллы с видом на море в Adeje, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом в Adeje, Испания
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Adeje, Испания
Площадь 4 м²
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
€1,30 млн
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