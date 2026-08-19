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Жилье в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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Любляна
45
48 объектов найдено
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 161 м²
AN EXCELLENT OPPORTUNITY!   FULLY EQUIPPED, MODERN SEMI-DETACHED HOUSE Location: Lj…
$1,45 млн
НДС
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 125 м²
Новый дом с одним из самых красивых видов на Адриатическое море Продается новый отдельно ст…
$1,09 млн
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Дом 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
В отличном районе Любляны – в ухоженном жилом комплексе «Зелёный Гай» в Брдо – продаётся сов…
$1,45 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 101 м²
Таунхаус с частичным видом на Адриатику. Небольшой дом 101 м2, построен в 1920 г. и полност…
$448,098
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 214 м²
Частная резиденция с видом на море  Предлагаем вам эксклюзивную продажу полностью частной р…
$1,74 млн
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/2
Вилла Станежиче — это современный, высококлассный четырёхквартирный дом-дуплекс, расположенн…
$1,10 млн
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TekceTekce
Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 286 м²
Современный дом в центре Любляны В удобном месте, в непосредственной близости от центра, пр…
$2,34 млн
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Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
ДОМ В 5 МИНУТ ПЕШКОМ ОТ ЦЕНТРА И ПАРКА ТИВОЛИ, ЛЮБЛЯНА Отдельно стоящий дом в тихом зелено…
$760,233
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
СОВРЕМЕННАЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С БОЛЬШОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСОЙ И ВИДОМ НА  ЛЮБЛЯНСКИЙ ЗАМОК И ГО…
$1,15 млн
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Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 263 м²
Дом в центре Любляны В одном из самых привлекательных районов Любляны, в тихой части Рожна-…
$2,41 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 109 м²
Дом с видом на море в окружении оливковых рощ Отдельно стоящий частично отремонтированный к…
$1,16 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Новая меблированная квартира в Любляне, в первом в Словении биофильном ЖК Двухкомнатная ква…
$529,612
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Новая меблированная квартира в Любляне, в первом в Словении биофильном ЖК Двухкомнатная ква…
$529,004
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Мы представляем исключительную возможность приобрести прекрасную квартиру в одном из самых п…
$723,479
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Пентхаус в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ: ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТУЗ С ВИДОМ ЖУБЛЯНА КАСТЛЯРасположение: Любляна-Трново, недалеко о…
$3,65 млн
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MILARO d.o.o.
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 208 м²
Эксклюзивный современный дом с прекрасным видом на Копер и Триест Дом  с прекрасным открыты…
$1,04 млн
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Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 286 м²
Современный дом в центре Любляны В удобном месте, в непосредственной близости от центра, пр…
$2,34 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 452 м²
Этаж 6/7
Новая квартира премиум класса в центре Любляны В самом центре столицы мы эксклюзивно продае…
$4,58 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 91 м²
Трехкомнатная квартира в одном из популярнейших районов Любляны, в Бежиграде Предлагаем ваш…
$626,086
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Вилла в Медводе, Словения
Вилла
Медводе, Словения
Площадь 130 м²
В одном из самых красивых и одновременно наиболее охраняемых природных уголков Словении, в г…
$798,460
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Апарт-отель напротив аквапарка Aqualune. Туристический комплекс  из 7 апартаментов (6 апарт…
$1,86 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 168 м²
Новая четырехкомнатная квартира с атриумом в Любляне. Район на улице Пармова — это новый го…
$799,710
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
ДОМ В 5 МИНУТ ПЕШКОМ ОТ ЦЕНТРА И ПАРКА ТИВОЛИ, ЛЮБЛЯНА Отдельно стоящий дом в тихом зелено…
$767,857
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 205 м²
САМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ АПАРТАМЕНТ - Поисковая локацияРасположение: Любляна-БежиградГод постройки:…
$1,04 млн
НДС
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 163 м²
Предлагаем вашему вниманию пять новых домов от известного производителя Lumar, расположенных…
$952,986
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 263 м²
Дом в центре Любляны В одном из самых привлекательных районов Любляны, в тихой части Рожна-…
$2,40 млн
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 92 м²
Квартира в одном из самом популярном ЖК на Адриатическом побережье. В тихом и благоустроенн…
$751,985
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Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 90 м²
Трехкомнатная квартира в одном из популярнейших районов Любляны, в Бежиграде Предлагаем ваш…
$629,052
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Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Расположенная в оживлённом районе Местни Трг в центре Любляны, эта полностью отреставрирован…
$1,46 млн
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Вилла в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 348 м²
Дом с бассейном и видом на Адриатическое море Предлагаем вашему вниманию красивый дом в тих…
$1,72 млн
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