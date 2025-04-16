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Жильё в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

2 объекта найдено
Дом в Изола, Словения
Дом
Изола, Словения
Площадь 238 м²
Дом с видом на море. Отдельно стоящий дом  в тихом районе с видом на море и всего в 2 км от…
$398,734
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SLOINVEST
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Дом в Jagodje, Словения
Дом
Jagodje, Словения
Площадь 751 м²
Эко -резиденция  класса люкс. В самом сердце Карста, известного как «Словенская Тоскана», …
$3,57 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SLOINVEST
Языки общения
English, Русский, Slovenščina
Realting.com
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Параметры недвижимости в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

Недорогая
Элитная
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