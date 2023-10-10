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Дома с видом на море в Словении

Upravna Enota Ljubljana
13
Любляна
8
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano
7
Копер
5
Upravna Enota Domzale
4
Домжале
4
Марибор
4
1 объект найдено
Дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом с видом на море
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 173 м²
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…
€950,000

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