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Жильё в Upravna Enota Domzale, Словения

Домжале
6
6 объектов найдено
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любля…
€669,000
Квартира 2 спальни в Домжале, Словения
Квартира 2 спальни
Домжале, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартира в ближайшем пригороде Любляны. Пр…
€230,000
Квартира в Домжале, Словения
Квартира
Домжале, Словения
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Трехкомнатная квартира-дуплекс недалеко от …
€299,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 395 м²
Дом в ближайшем престижном пригороде Люблян…
€695,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 209 м²
Новый современный дом в пригороде Любляны. …
€490,000
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 418 м²
Замечательный  дом в отличном месте - Радом…
€679,000

Типы недвижимости в Upravna Enota Domzale

дома

Параметры недвижимости в Upravna Enota Domzale, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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