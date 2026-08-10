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Жилье в Upravna Enota Domzale, Словения

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Менгеш
3
6 объектов найдено
Вилла в Topole, Словения
Вилла
Topole, Словения
Площадь 160 м²
Двухквартирный дом в Краньско Горе- популярном альпийском горнолыжном курорте Отдельно стоя…
$914,040
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Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любляны. Полностью оборудованный семейный дом в отлич…
$802,685
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Вилла в Topole, Словения
Вилла
Topole, Словения
Площадь 362 м²
Новый дом на популярном курорте Блед В прекрасном, тихом местечке в Бледе предлагается возм…
$574,427
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TekceTekce
Вилла в Topole, Словения
Вилла
Topole, Словения
Площадь 213 м²
Бохиньска быстрица. Дом в 7 км от знаменитого альпийского озера Бохинь.  В тихом месте прод…
$741,268
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Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 400 м²
Новый дом класса люкс в популярном пригороде Любляны. В исключительном месте, в окружении п…
$2,15 млн
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Дом 5 спален в Луковица, Словения
Дом 5 спален
Луковица, Словения
Количество спален 5
Площадь 508 м²
Количество этажей 3
Расположенная всего в 25 км от Любляны и окруженная природой, эта великолепная резиденция в …
$2,55 млн
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AGENCIJA Elite
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Типы недвижимости в Upravna Enota Domzale

дома

Параметры недвижимости в Upravna Enota Domzale, Словения

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