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Отели в Словении

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11 объектов найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ. в Блед, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ.
Блед, Словения
Продаётся участок с фермерским домом и дополнительной постройкой в ​​отличном месте на Бледе…
€450,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель в Кобарид, Словения
Отель
Кобарид, Словения
Площадь 392 м²
ОТЕЛЬ / ДОМ ОТДЫХА / ТРЕЙЛ-ЦЕНТР Туристич…
€890,000
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Отель в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Отель
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 441 м²
Дом с семью апартаментами и прекрасным видо…
€2,15 млн
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Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Копер, Словения
Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Копер, Словения
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
€2,55 млн
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Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
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Отель в Краньска-Гора, Словения
Отель
Краньска-Гора, Словения
Площадь 700 м²
Новый апарт-отель на популярном горнолыжном…
€3,60 млн
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Отель в Рогашка-Слатина, Словения
Отель
Рогашка-Слатина, Словения
Площадь 729 м²
Отличная возможность для инвесторов, ориент…
€590,000
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Отель с подвалом в Блед, Словения
Отель с подвалом
Блед, Словения
Площадь 395 м²
Апарт-отель всего в 50 м от знаменитой жемч…
€1,20 млн
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Отель в Словения
Отель
Словения
Площадь 1 840 м²
Современный отель **** в Любляне Современн…
€4,20 млн
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Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 2 800 м²
Действующий бизнес -проект ! Общежитие/ хос…
€3,49 млн
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Отель с кондиционером, с террасой в Брежице, Словения
Отель с кондиционером, с террасой
Брежице, Словения
Площадь 1 м²
Инвестиция в комплекс замка-отеля с полем д…
€10,00 млн
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