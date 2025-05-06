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Производственные здания в Словении

коммерческая недвижимость
64
отели
12
доходные дома
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инвестиционная недвижимость
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4 объекта найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Preloge, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Preloge, Словения
Продаётся функционирующая экологически чистая птицеферма со всеми необходимыми производствен…
$875,760
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И ПЕЛЛЕТОВ в Stara Vrhnika, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И ПЕЛЛЕТОВ
Stara Vrhnika, Словения
Завод по производству пеллет, тепла и электроэнергии в регионе центральной Словении. Работае…
$9,65 млн
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Бовец, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Бовец, Словения
Площадь 10 000 м²
Продается уникальный участок земли в сердце альпийских гор, охватывающий 10.000 м2 невероятн…
Цена по запросу
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Zuleva vas, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Zuleva vas, Словения
Земельный участок для коммерческого строительства в Любляне Продается земельный участок в…
$10,78 млн
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