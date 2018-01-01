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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Словении

6 объектов найдено
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 498 м²
Количество этажей 6
Location: The newer and neat business building is located in an accessible location with ea…
€7,733
за сутки
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Офис с Кондиционер в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис с Кондиционер
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 773 м²
Количество этажей 4
We rent a bourgeois representative building with an extraordinary location and a view of Lju…
€16,983
за сутки
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Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/5
В самом центре Любляны, в 5 минутах ходьбы от площади Прешерн, мы предлагаем красивую 3-комн…
€3,200
за сутки
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Квартира 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 10
  Мы сдаем в аренду совершенно новую, все еще незанятую роскошную 4-комнатную квартиру в Сп…
€4,000
за сутки
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Квартира 2 спальни с Кухня, с Балкон / лоджия, с Посудомоечная машина в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с Кухня, с Балкон / лоджия, с Посудомоечная машина
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
  Мы сдаем в аренду новую, еще не занятую 3-комнатную квартиру в центре Любляны. Квартира с…
€2,100
за сутки
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Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Сдается роскошная квартира с новой мебелью на заказ. В апартаментах есть 3 спальни, 2 ванные…
€3,900
за сутки
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