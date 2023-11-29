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Инвестиционная недвижимость в Словении

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 8 АПАРТАМЕНТОВ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
VIP
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 8 АПАРТАМЕНТОВ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 26 000 м²
Продаётся земельный участок с готовым проектом под застройку 8 апартаментов (4-х двухквартир…
€748,500
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