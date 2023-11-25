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Таунхаусы в Словении

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4 объекта найдено
Таунхаус в Изола, Словения
Таунхаус
Изола, Словения
Площадь 120 м²
Таунхаус на побережье Адриатики. Полностью…
€518,000
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Таунхаус в Марибор, Словения
Таунхаус
Марибор, Словения
Площадь 449 м²
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
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Таунхаус в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Таунхаус
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 198 м²
Двухквартирный дом в 600 м от Адриатическог…
€480,000
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Таунхаус в Копер, Словения
Таунхаус
Копер, Словения
Площадь 140 м²
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
€595,000
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Параметры недвижимости в Словении

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