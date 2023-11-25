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Пентхаусы в Словении

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 5/5
For sale a modern penthouse duplex apartment in an accessible and family-friendly location (…
€598,000
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Пентхаус 1 спальня в Марибор, Словения
Пентхаус 1 спальня
Марибор, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 3/3
В одной из самых красивых частей центра города Марибор, на левом берегу Дравы, мы предлагаем…
€1,650
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Параметры недвижимости в Словении

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