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Виллы в Словении

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7 объектов найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Словения
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€1,17 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€765,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
В ИДИЛЛИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ОКРАИНЕ ЛЮБЛЯНЫ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ГОРУ ШМАРТНА ПРОДАЁТСЯ ТРЕХЭТА…
€765,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Вилла в Иг, Словения
Вилла
Иг, Словения
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
A beautiful house in English style for sale! It is located in a medium flood zone, but a …
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Шкофлица, Словения
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Шкофлица, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 766 м²
For sale a modern designed villa in the heart of nature with spectacular views of Triglav an…
€3,25 млн
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Вилла 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Вилла 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Мы продаем престижную виллу с прекрасным видом на Розна долина вплоть до горы Крим. Располо…
€3,40 млн
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Параметры недвижимости в Словении

с видом на горы
недорогая
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