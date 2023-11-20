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Жильё в Копер, Словения

квартиры
3
5 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Копер, Словения
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Копер, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Charming Stone House in the Heart of Koper with Courtyard and Terrace Exceptional Locatio…
€480,000
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Дом 3 спальни с подвалом, с парковка в Шмарье, Словения
Дом 3 спальни с подвалом, с парковка
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€695,325
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€337,358
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€192,354
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€295,623
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