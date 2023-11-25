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Словения
Земельные участки
Земельные участки в Словении
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31 объект найдено
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Земельные участки
Постойна, Словения
For sale an agricultural building and agricultural and forest land in Prestranek near Postoj…
€550,000
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Земельные участки с видом на горы
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Продаётся земельный участок 639 м2 под застройку отдельностоящего дома в 15 минутах езды на …
€250,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
Земельные участки
Gracisce, Словения
Продаются два земельных участка в Gračišče , каждый 850 м2. Непосредственная близость ко …
€195,000
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Земельные участки
Словения
5 306 м²
Инвестиционная возможность. Участок под зас…
€1,58 млн
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Земельные участки
Иг, Словения
We are selling a plot with the possibility of building up to 8 houses. It is located in a…
€1,20 млн
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Земельные участки
Домжале, Словения
1 000 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€300,000
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Земельные участки
Словения
2 212 м²
Земельный участок под строительство в Любля…
€3,00 млн
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Земельные участки
Медводе, Словения
1 385 м²
Земельный участок в 20 минутах езды от Любл…
€589,000
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Земельные участки
Podhruska, Словения
For sale a beautiful plot in Kamnik, in an idyllic setting towards Velika planina, offering …
€79,900
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Земельные участки
Ракитна, Словения
We offer you an excellent opportunity to buy a building plot in an idyllic location on Rakit…
€125,000
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Земельные участки
Kolicevo, Словения
1 255 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€376,500
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Земельные участки
Kolicevo, Словения
1 300 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€390,000
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Земельные участки
Kolicevo, Словения
2 555 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€766,500
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Земельные участки
Иг, Словения
799 м²
Участок под строительство жилого дома в 15 …
€127,800
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Земельные участки
Иг, Словения
2 137 м²
Ивестиционное предложение! Участок под стро…
€342,000
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Земельные участки
Медводе, Словения
1 378 м²
Земельный участок с строительным разрешение…
€456,000
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Земельные участки
Менгеш, Словения
507 м²
Земельный участок под инвестиционный проект…
€220,000
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Земельные участки
Менгеш, Словения
Земельный участок с строительным разрешение…
€191,000
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Земельные участки
Рогашка-Слатина, Словения
В Rogaška Slatina мы продаем проект из 3 домов с действующим разрешением на строительство. …
€290,000
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Земельные участки
Водице, Словения
1 879 м²
Земельный участок под строительство жилого …
€279,000
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Земельные участки
Марибор, Словения
1 927 м²
Участок для строительства нескольких объект…
€170,000
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Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ! В отличном месте Брдо в Любляне мы продаем участок под з…
€7,50 млн
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Земельные участки
Копер, Словения
Продается 10,9 гектаров земли с видом на море и реку Драгонья 1268м2 пригодны для застрой…
€420,000
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Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1 845 м²
Земельный участок в Любляне с СТРОИТЕЛЬНЫМ …
€650,000
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Земельные участки
Словения
343 м²
Земельный участок в Любляне с действующим с…
€550,000
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Земельные участки
Словения
944 м²
Участок под застройку в Любляне. Ровный, б…
€549,000
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Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельный участок в Любляне с уникальной л…
€640,000
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Земельные участки
Словения
600 м²
Участок под застройку в эксклюзивном месте,…
€600,000
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Земельные участки
Словения
Участок под строительство дома, Любляна Уч…
€295,000
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Земельные участки
Словения
23 764 м²
Инвестиционный девелоперский проект с получ…
€2,55 млн
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