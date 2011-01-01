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MILARO d.o.o.

Словения, Upravna Enota Ljubljana
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 12:37
(UTC+2:00, Europe/Ljubljana)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 6 объектов
Кондо в Moravske Toplice, Словения
Кондо
Moravske Toplice
Площадь 56 м²
Полностью уравновешенные кондо/апартаменты в МоравеГород Моравское Топлице является отличной…
$205,101
Кондо в Moravske Toplice, Словения
Кондо
Moravske Toplice
Площадь 49 м²
Полностью уравновешенные кондо/апартаменты в МоравеГород Моравское Топлице является отличной…
$176,372
Кондо в Moravske Toplice, Словения
Кондо
Moravske Toplice
Площадь 32 м²
Полностью уравновешенные кондо/апартаменты в МоравеГород Моравское Топлице является отличной…
$121,152
Кондо в Moravske Toplice, Словения
Кондо
Moravske Toplice
Площадь 61 м²
Полностью уравновешенные кондо/апартаменты в МоравеГород Моравское Топлице является отличной…
$221,829
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 5 объектов
Boutique hotel with a soul and an excellent restaurant with tenants в Vine, Словения
Boutique hotel with a soul and an excellent restaurant with tenants
Vine
Площадь 659 м²
Бутик-отель с душой и отличный ресторан с арендаторамиИнвестиционные возможностиПостроен в 1…
$1,26 млн
MODERN BUSINESS PREMISES в Zuleva vas, Словения
MODERN BUSINESS PREMISES
Zuleva vas
Площадь 371 м²
Построено л.: 2022Класс энергии: A2 (10 - 15 кВтч/м2а)Пол: первый этажПродается современное,…
$1,26 млн
MODERN BUSINESS PREMISES в Upravna Enota Ljubljana, Словения
MODERN BUSINESS PREMISES
Upravna Enota Ljubljana
Площадь 371 м²
Современная бизнес-премияПостроено л.: 2022Энергетический сертификат: A2 (10 - 15 кВтч/м2а)П…
$1,26 млн
A MODERN HOTEL IN LENDAVA в Dolgovaske Gorice Hosszufaluhegy, Словения
A MODERN HOTEL IN LENDAVA
Dolgovaske Gorice Hosszufaluhegy
Число комнат 24
Площадь 1 210 м²
Отличная возможность Операционный отель   Отель поддерживается и в хорошем состоянии. …
$1,25 млн
Наши агенты в Словении
Сандра Topolovec
Сандра Topolovec
22 объекта
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PRO Gold
Velesdar Real Estate
Словения, Upravna Enota Ljubljana
Жилая недвижимость 60 Коммерческая недвижимость 177 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 28
Наша компания имеет многолетний опыт работы в сфере продажи бизнеса, продажи и управления объектами недвижимости, энергетики и управления капиталом.
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SLOINVEST
Словения, Upravna Enota Ljubljana
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 47 Коммерческая недвижимость 16 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 5
Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др. Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров…
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