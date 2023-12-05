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Готовый бизнес в Словении

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС В СЛОВЕНИИ в Логатец, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС В СЛОВЕНИИ
Логатец, Словения
Площадь 7 000 м²
Продаётся работающий бизнес, вместе со словенской компанией d.o.o., активы: 7000 м2 земли, з…
Цена по запросу
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