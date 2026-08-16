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Жилье в Мариборе, Словения

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дома
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5 объектов найдено
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 675 м²
Вилла конца XIX века, построенная архитектором Й. Р. Клотцем, представляет собой прекрасный …
$2,87 млн
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Вилла в Марибор, Словения
Вилла
Марибор, Словения
Площадь 675 м²
Вилла конца XIX века, построенная архитектором Й. Р. Клотцем, представляет собой прекрасный …
$2,91 млн
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Вилла в Марибор, Словения
Вилла
Марибор, Словения
Площадь 675 м²
Вилла конца XIX века, построенная архитектором Й. Р. Клотцем, представляет собой прекрасный …
$2,93 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Марибор, Словения
Вилла
Марибор, Словения
Площадь 882 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В УЕДИНЕННОМ МЕСТЕ Эксклюзивная  вилла класса люкс, расположенная в красиво…
$2,54 млн
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Дом 2 спальни в Ruperce, Словения
Дом 2 спальни
Ruperce, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Проект «Между холмами и звездами» – это уникальная концепция и дизайн жилья, расположенного …
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Мариборе, Словения

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