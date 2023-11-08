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Жильё в Марибор, Словения

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9 объектов найдено
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 507 м²
Вилла начала прошлого века в центре Любляны…
€990,000
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 228 м²
Новый таунхаус в Трново, Любляна. Новый т…
€1,10 млн
Пентхаус 1 спальня в Марибор, Словения
Пентхаус 1 спальня
Марибор, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 3/3
В одной из самых красивых частей центра города Марибор, на левом берегу Дравы, мы предлагаем…
€1,650
Таунхаус в Марибор, Словения
Таунхаус
Марибор, Словения
Площадь 449 м²
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
Дом в Марибор, Словения
Дом
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Дом с дополнительной недвижимостью, сданной…
€3,15 млн
Квартира в Марибор, Словения
Квартира
Марибор, Словения
Площадь 132 м²
Квартира класса люкс в центре Любляны. Пол…
€1,10 млн
Квартира в Марибор, Словения
Квартира
Марибор, Словения
Площадь 98 м²
Квартира  недалеко от  Люблянского универси…
€310,000
Квартира 2 спальни в Марибор, Словения
Квартира 2 спальни
Марибор, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в центре Любляны -  …
€220,000
Квартира с лифтом, с подвалом в Марибор, Словения
Квартира с лифтом, с подвалом
Марибор, Словения
Площадь 71 м²
2-комнатная квартира-дуплекс в центре Любля…
€340,000

Параметры недвижимости в Марибор, Словения

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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