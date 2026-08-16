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Жилье в Бледе, Словения

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дома
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5 объектов найдено
Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 362 м²
Новый дом на популярном курорте Блед В прекрасном, тихом местечке в Бледе предлагается возм…
$575,481
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Дом 4 спальни в Блед, Словения
Дом 4 спальни
Блед, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла на  всемирно известном озере Блед у подножья Альп. Изумительная вилла с душо…
$1,51 млн
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Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 225 м²
Вилла в пешей доступности от знаменитого озера Блед. Прекрасно отреставрированная вилла в т…
$1,30 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 815 м²
Дом с большим участком земли недалеко от жемчужины Словении-озеро Блед. Отдельно стоящий до…
$2,40 млн
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Дом 4 спальни в Selo pri Bledu, Словения
Дом 4 спальни
Selo pri Bledu, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Вилла площадью 225 м2, построенная в 1937 году, с участком земли 895 м2. В тихом, солнечном …
$1,37 млн
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