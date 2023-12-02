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Жильё в Блед, Словения

3 объекта найдено
Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 225 м²
Вилла в пешей доступности от знаменитого оз…
€1,20 млн
в месяц
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Квартира в Блед, Словения
Квартира
Блед, Словения
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Коммерческие помещения общей площадью 99 м2…
€390,000
в месяц
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Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 390 м²
Дом в регионе Гореньска, в 6 км от знаменит…
€445,000
в месяц
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