В Словении можно купить обычный дом, а можно обратить свое внимание на большое количество старинных усадеб и замков. Сегодня мы расскажем вам о одном уникальном доме начала XIX века, который был отреставрирован и теперь продается за €850,000. Купили бы такой величественный особняк с большим винным погребом?

Замок с часами в Блато, Словения за €850,000

Дом Blato, Словения € 850,000 851 м²

В небольшом поселке Блато на востоке Словении выставлен на продажу старинный особняк XIX века. Фотографии этого замка можно рассматривать бесконечно — столько там деталей из прошлых столетий. Создается такое ощущение, что жители этого дома живут в настоящем музее — настолько специфичное оформление комнат.

В объявлении указано, что в особняке четыре уровня: цоколь, два этажа и мансарда. Все этажи оформлены и меблированы, связаны с красивыми лестницами. Давайте вместе устроим виртуальный тур по комнатам старинного замка. Вот красная комната с роялем и вертикальным пианино для арфы. Здесь же стоят старинные напольные часы, у одной из стен — резной столик, а на стенах висит множество картин, которые скрыты на фотографиях.

Коридор (или это можно считать еще одной комнатой) насыщен яркими глубокими цветами элементов мебели и декора: красная ковровая дорожка, зеркало в золотой раме, настольные часы в золоте, напольные вазы с причудливыми узорами, мраморная плитка на стенах и еще одни монументальные напольные часы, которые, скорее всего, громко извещают о начале каждого часа. К слову, буквально в каждом уголке замка есть часы, а чаще всего еще и не одни, и это по-настоящему удивляет. Есть даже комнаты, где, кроме часов нет больше ничего.

Можно подумать, будто хозяева этого замка могли перемещаться во времени, и, когда они возвращались в свой дом, им нужно было сразу видеть актуальное время этого дня.

Большая гостиная замка буквально пестрит цветами: на полу яркие разноцветные ковры, стены выкрашены в голубой цвет, а люстра украшена яркой росписью. Красный мебельный гарнитур уже не выглядит акцентным в такой гамме цветов. На стенах здесь, как и везде, висят картины.

Еще одна комната — уже с ярко-бирюзовыми стенами — вся увешана картинами, рассмотреть которые по фотографиям не удастся. Здесь же стоит танкетка с резными подлокотниками — видимо, чтобы можно было присесть и в полной мере насладиться искусством.

В подвале есть винный погреб, который сам можно назвать частью искусства — настолько он красиво оформлен. Наверху — есть отдельная комната, где собрана коллекция бутылок, и их хотелось бы рассмотреть поближе.

В объявлении указано, что замок был построен в конце 19-го века семьей Windischgraetz как загородный особняк. Дом прошел процесс полной реставрации в 2002 году, и сейчас он находится в отличном состоянии.

На обратной стороне дома есть зимний сад. Вилла стоит на слегка наклонном, плоском участке .Большой и ландшафтный участок окружен ограждением шириной 2,5 метра на бетонной основе. На участке разбит парк, за которым ведется профессиональный уход.