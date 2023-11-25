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Магазины в Словении

Upravna Enota Domzale
3
Домжале
3
Магазин В архив
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8 объектов найдено
Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 1 048 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в элитном пригоро…
€1,75 млн
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Магазин в Ново-Место, Словения
Магазин
Ново-Место, Словения
Площадь 2 002 м²
Количество этажей 1
Торговый продуктовый центр в одном из крупн…
€3,60 млн
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Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Коммерческая недвижимость в ТЦ Бреза, Домжа…
€99,000
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Магазин в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
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Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 450 м²
Торговая площадь , сданная в аренду . YIELD…
€1,15 млн
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Магазин с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
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Магазин в Словения
Магазин
Словения
Площадь 852 м²
Торгово-складские помещения в пригороде Люб…
€1,90 млн
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Магазин в Мозирье, Словения
Магазин
Мозирье, Словения
Площадь 460 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 6…
€1,30 млн
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