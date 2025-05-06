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Замки в Словении

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1 объект найдено
Замок в Шентьерней, Словения
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Замок
Шентьерней, Словения
Площадь 2 229 м²
Замок Гракарев Тёрн — это исключительная средневековая крепость, расположенная в живописной …
$1,30 млн
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