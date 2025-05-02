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Жильё в Bloke, Словения

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11 объектов найдено
Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Новый дом в одном из лучших районов Любляны-в Трново. Современный дом спроектирован по самы…
$2,22 млн
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Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 185 м²
Новый таунхаус в Любляне. Очаровательный таунхаус ( двойчик), который станет идеальным мест…
$537,939
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Квартира в Нова-Вас, Словения
Квартира
Нова-Вас, Словения
Площадь 92 м²
Трехкомнатная квартира класса люкс в  ближайшем пригороде Любляны. Трехкомнатная квартира в…
$832,058
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Квартира в Нова-Вас, Словения
Квартира
Нова-Вас, Словения
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
В Подутик, в непосредственной близости от природы, строятся два четырехквартирных таунхауса,…
$777,547
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Квартира в Нова-Вас, Словения
Квартира
Нова-Вас, Словения
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новая квартира в элитном комплексе, Любляна. В Подутик, в непосредственной близости от прир…
$763,810
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Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 188 м²
Новый таунхаус в Любляне. Очаровательный таунхаус ( двойчик), который станет идеальным мест…
$644,692
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Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 328 м²
В объятиях роскошного оазиса, где каждый день начинается с элегантности и комфорта. Мы пред…
$2,07 млн
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Квартира 2 спальни в Нова-Вас, Словения
Квартира 2 спальни
Нова-Вас, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 12/12
Просторная 2,5-комнатная квартира в Фужине, Мосте-Поле, Любляна. Возможность купить простор…
$331,259
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Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 507 м²
Вилла начала прошлого века в центре Любляны. Красивая старинная вилла с исключительным мест…
$1,04 млн
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Студия в Нова-Вас, Словения
Студия
Нова-Вас, Словения
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 8/12
ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ В ЛЮБЛЯНЕ - ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ СОБСТВЕННОГО ЖИЗНИ. Предс…
$116,524
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Дом в Нова-Вас, Словения
Дом
Нова-Вас, Словения
Площадь 883 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В УЕДИНЕННОМ МЕСТЕ Эксклюзивная  вилла класса люкс, расположенная в красиво…
$2,38 млн
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Параметры недвижимости в Bloke, Словения

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