Могут ли иностранцы покупать жилье в Словении и при каких условиях это реально? Сколько в среднем стоят квартиры в Словении? Можно ли взять ипотеку и что насчет дополнительных расходов? Обо всем этом — в нашем исчерпывающем гайде.

Кто вправе покупать недвижимость в Словении?

Покупать недвижимость в Словении беспрепятственно имеют право граждане этой страны и физлица, которые являются гражданами ЕС или страны, входящей в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Все остальные иностранцы могут оформить покупку только как юридическое лицо. Соответственно, для этого нужно зарегистрировать компанию на территории страны.

Перед тем, как открыть компанию, нужно получить разрешение на работу. Его могут выдать при выполнении одного из условий:

Сумма инвестиций составила от €50 тыс. сразу после регистрации компании.

Бизнес уже проработал в Словении полгода и получал доход от €10 тыс. в месяц.

Что касается типов недвижимости, то все иностранцы могут покупать дом, квартиру, земельный участок в любом регионе Республики Словения. С особыми требованиями можно столкнуться только при приобретении сельскохозяйственных земель.

Что получает покупатель недвижимости в Словении?

В Словении нет программы получения ВНЖ за инвестиции в недвижимость — этот документ можно получить только в процессе бизнес-иммиграции. А претендовать на словенское гражданство можно будет, прожив в стране не менее десяти лет в статусе ВНЖ.

Однако стоит отметить, что купив словенскую недвижимость, можно рассчитывать на довольно неплохую доходность — 6% в год.

Покупка недвижимости в Словении по шагам

Чтобы закрыть сделку, нужно пройти через нескольких этапов:

1. Открыть юридическое лицо

Как отмечалось ранее, гражданам не из ЕС необходимо зарегистрировать компанию, прежде чем осуществить покупку жилья. Фирма должна быть в полной собственности у иностранца.

2. Найти нужную недвижимость

Это можно как самостоятельно, так и через агентства недвижимости. Если выбираете второй вариант, обращайте внимание на следующие моменты в «биографии» агентств:

входят ли они в Торгово-Промышленную Палату и в «Содружество агентов по недвижимости»;

имеют ли государственную лицензию от «Министерства охраны окружающей среды и территориального планирования»;

страхуют ли все проводимые сделки.

В любом случае, даже выбрав объект без посредников, дальнейший процесс заключения сделки лучше делегировать лицензированным специалистам.

3. Открыть счет в банке

Открывая компанию, вы должны будете открыть счет в местном банке, который и будет участвовать потом в оплате объекта недвижимости. Для этого потребуется от €7500 на счету в качестве уставного капитала.

4. Зарезервировать объект и внести депозит

На этом этапе покупатель и продавец подписывают предварительный договор, после чего первый вносит залог, как правило, в размере 10% от суммы сделки. Задаток поступает либо на счет продавца, либо на счет нотариуса.

5. Проверить объект

За проверку правового статуса недвижимости (то есть наличия или отсутствия обременений, долгов и прочего) отвечает Земельный кадастр Словении. По договоренности сторон устранением каких-либо технических неисправностей может заняться продавец.

6. Заключить договор купли-продажи

Составлять итоговый договор может как адвокат, так и нотариус, а вот заверять — только словенский нотариус. Документ составляется на словенском языке, а также в варианте перевода на язык покупателя (переводом занимается лицензированный судебный переводчик).

7. Оплатить сделку

Далее следует оплатить оставшуюся сумму по сделке, то есть 90%. Переводить средства на счет продавца, или депонировать у нотариуса — стороны договариваются сами.

8. Зарегистрировать право собственности

После регистрации договора нотариусом и подачи все документов в местный Земельный регистр, покупатель сразу же становится собственником. Подтверждением этого статуса является выписка из Земельной книги, а также нотариально заверенный договор купли-продажи.

Сопутствующие траты при покупке недвижимости в Словении

Планируя купить квартиру в Словении, рассчитывайте при этом на следующие дополнительные расходы:

НДС для новостроек — 20% от суммы сделки (юрлицо, которое является налогоплательщиком, имеет право вернуть оплаченный НДС).

Для вторичной недвижимости — налог на переход права собственности, составляющий 2% от стоимости сделки.

Регистрационный сбор составляет 0,01-0,5%.

Нотариальный сбор — 0,01-0,4%.

Комиссия агента, которую уплачивает покупатель, равна 1-2%.

Средние цены на жилье в Словении

Купить квартиру 90 кв.м. в Словении можно в пределах €234,000-€315,000.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Словении составляет примерно €460-570 ежемесячно. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за €830-1000.

Коммунальные платежи в Словении в среднем составляют €225 в месяц (плюс €30 за интернет).

Покупка жилья в Словении в ипотеку

Граждане Словении могут получить ипотеку на покупке жилья без проблем. Размер первоначального взноса для них составляет 15–20% от стоимости объекта.

Однако заявители из «третьих стран» получить кредит, учитывая уже указанную информацию, могут только после открытия компании (d.o.o.). Также крайне важно подтвердить происхождение средств для покупки объекта и иметь хорошую кредитную историю. Еще одно условие, причем и для граждан тоже, — продемонстрировать высокий доход (не менее €1300 в месяц).

Размер займа может достигать 50% от стоимости жилья (если кредитоваться на 10 лет).

Процентная ставка по ипотеке в Словении варьируется в зависимости от банка, но в среднем составляет около 5%.