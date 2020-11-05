Граждане многих европейских стран пребывают в ужасе: неужели пандемия коронавируса уже второй раз «заставит» всех соблюдать строгие карантинные меры? Только недавно власти мировых держав начали открывать границы, что позволило работникам различных сфер вздохнуть с облегчением. Какие меры будут приняты в этот раз и как они отразятся на экономике?

Татьяна Мкртычян, директор агентства недвижимости Galinvest, поделилась своим мнением о том, каким образом пандемия уже повлияла на рынок недвижимости Словении и чего следует ожидать в будущем.

«Пандемия сильно отразилась на объеме сделок с зарубежной недвижимостью. В нашем агентстве в принципе было мало сделок с жилой недвижимостью: клиенты предпочитают вкладывать деньги в объекты коммерческого назначения с целью получения пассивного дохода и вывода денежных средств. Жилье, как правило, покупают те клиенты, у которых уже есть словенский ВНЖ.

Ввиду жестких карантинных мер упал спрос на покупку зарубежной недвижимости: клиенты не могут посмотреть объекты, т. к. въезд в зону ЕС разрешен только с паспортами или ВНЖ любой из стран, входящих в зону шенгенского соглашения. В некоторых странах (к примеру, в Португалии) адвокаты делают запросы на приглашения покупателей в такие ведомства, как МИД. Тем не менее, подобные документы не выдаются иностранцам, которые хотят приехать в страну только для приобретения недвижимости.

Более того, граждане некоторых постсоветских стран, в том числе России, не могут покупать собственность как физлица. Ранее граждане таких стран открывали свои компании и оформляли объекты на юридические лица. В настоящий момент такая возможность практически отсутствует — в Словении можно открыть компанию по доверенности, но нельзя открыть расчетный счет для уставного капитала без личного присутствия.

Некоторые граждане соглашаются на онлайн-просмотры объектов недвижимости, но технической возможности купить квартиру нет. Иностранцы, которые уже владеют компаниями в Словении, временно приостановили инвестирование — никто не рискует вкладывать несколько миллионов евро в объекты, которые невозможно увидеть в режиме реального времени. Кроме того, есть предположения, что пандемия вызовет экономический кризис и, как следствие, падение цен.

Карантин изменил рынок недвижимости. Некоторые компании несколько месяцев не работали вообще, кто-то перешел на удаленный формат. Это увеличило спрос на жилую недвижимость, в особенности на частные дома. Находясь в режиме самоизоляции, многие граждане ЕС переехали из квартир в таунхаусы и дома. Спрос на такое жилье вырос не только среди лиц, проживающих в Словении, но с среди других граждан Европейского союза.

Несмотря на то, что Словения входит в состав Евросоюза, цены на недвижимость здесь ниже, чем, например, в Германии или Нидерландах. Многие наши клиенты, которые раньше просто присматривались к домам в пригороде Любляны, сейчас всерьез задумались о покупке.

Совершенно точно можно сказать, что коронавирус усложнил работу в сфере недвижимости. Приведу один пример. Семья из Нидерландов успела приобрести недвижимость еще до пандемии. Тем не менее, дальнейшие действия завершить не успела — отменилось прямо авиасообщение между странами.

Карантинные меры повлияли на приобретение жилья даже теми гражданами, которые проживают в Словении уже давно. В единичных случаях были даже такие ситуации: хозяева разрешали приезжать только одному члену семьи на заранее установленное время или вовсе отказывали покупателям в просмотрах, боясь заболеть. Мало кто соглашался на покупку дома за полмиллиона евро на таких условиях.

Цены не изменились по следующей причине: никто не знает, какими будут последствия. Половина населения планеты изначально отнеслись к пандемии скептически. Сейчас все понимают — нам придется с этим жить. Зачем тогда снижать цены? В данный момент ни одна из стран не может оценить, насколько пострадала экономика. Я думаю, что в следующем году станет понятно, к чему приведут простои в экономике, финансовая помощь из государственного бюджета и неуплаченные налоги. Есть вероятность, что цены начнут расти.

Как я уже говорила, непосредственно в нашем агентстве всегда было больше сделок с коммерческой собственностью. Даже те иностранные граждане, которые приезжали для релокации и планировали купить жилую недвижимость, прислушивались к нашим рекомендациям и покупали коммерческие объекты.

Причин несколько:

В Словении содержание ВНЖ обходится в среднем в 1200 евро на одного члена семьи, без учета всех остальных затрат (питание, медицина, топливо и т. д.).

Не все могут сразу понять, в каком городе им будет комфортнее. В Словении города имеют очень много различий, поэтому кому-то понравится жить в Любляне, а кто-то захочет сразу же сбежать из столицы на побережье страны. Только прожив в стране несколько лет, иностранцы могут четко определить, где им лучше покупать жилье.

Покупая коммерческую недвижимость, иностранец может несколько лет жить в арендованных квартирах в разных городах и получать при этом хороший пассивный доход. Когда уже решение о том, где покупателю комфортнее, принято, он начинает задумываться о покупке жилой собственности.

Вторая волна коронавируса вынудила власти Словении с 16.10.2020 по 09.11.2020 снова ввести строгие карантинные меры: сейчас нет возможности свободно перемещаться даже внутри страны. Человек может находиться только в том регионе, в котором официально проживает. Это значит, что граждане Любляны, например, не могут купить более дешевое жилье в другом городе — они попросту не могут туда поехать».

Фото: Envato