Словения упрощает процесс получения ВНЖ. Этому причиной — все та же нехватка специалистов

Переехать в Словению гражданам третьих стран стало проще. Это актуально для тех, кто хочет в этой стране жить, работать, учиться, или же просто желает присоединиться к членам своей семьи.

Правительство Словении опубликовало новые изменения к Закону об иностранцах. Они ускоряют процесс получения ВНЖ в стране и расширяют возможности бесплатного изучения словенского языка.

«Мы предоставляем бесплатные курсы словенского языка и организуем знакомство со словенским обществом для всех иностранцев», — говорится в пресс-релизе правительства.

Новые поправки устанавливают требование для граждан третьих стран, которые хотят переехать в Словению для воссоединения с членами своей семьи: они должны будут предъявить подтверждение своих знаний языка на начальном уровне А1. При этом, для получения постоянного ВНЖ, требуется достижение базового уровня знания языка А2.

В обоих случаях, требование знания языка не будет действовать сразу, поскольку до 27 октября 2023 года выполнение этого условия необязательно. Однако, начиная с 1 ноября 2024 года, все заявители, которые продлевают временный вид на жительство или подают заявление на получение постоянного вида на жительство, должны будут предъявить подтверждение своих знаний словенского языка на требуемом уровне.

Правительство Словении также работает над улучшением процесса оформления временных видов на жительство и продления их срока путем возможности отправки заявлений по почте. Кроме того, иностранным гражданам, у которых истек срок временной защиты, теперь разрешено подавать заявление на получение временного ВНЖ в течение 8 дней.

Страна изменила законодательство, чтобы привлечь больше иностранных работников и решить проблему нехватки кадров. В том числе, Словения собирается отменить требование предоставления письменного подтверждения административной единицы при смене работодателей для тех, кто уже находится в стране, а также упростить процедуры приема иностранных работников в сфере здравоохранения и социальных услуг.