Программы иммиграции в Словении

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ВНЖ
Получение вида на жительство в Словении
Получение вида на жительство в Словении
Словения Словения
от
$1,570
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Подбирается оптимальная схема и оказывается полное сопровождение до самого момента получения документов. Оно включает оформление всех документов, в инстанциях и их подачу в государственные органы, возможна опция онлайн, без вашего личного присутствия.
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