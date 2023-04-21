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424 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
518 м²
2/16 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
340 м²
2/2 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат
3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 410 м²
€ 836,708
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 814,362
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
2 282 м²
€ 613,255
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
2 302 м²
€ 635,600
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат
6 ванных комнат
675 м²
Количество этажей 2
€ 1,461,285
Вилла Акция: Распродажа Район: Аль-Фурджан Дополнительное местоположение: Тилал А…
Таунхаус 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
€ 333,000
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат
189 м²
2/2 Этаж
€ 445,390
Maha Townhouse от застройщика Nshama - это полностью интегрированное сообщество, предлагающе…
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
4 ванных комнат
232 м²
€ 387,179
Амарго Категория: Таунхаус Район: Damac Hills 2 Спальни: 5 Санузлы: 4 Просмотр: про…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
3 005 м²
€ 682,773
Mudon Al Ranim - это новые эксклюзивные жилые помещения, расположенные по периметру парка, г…
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат
2 556 м²
€ 590,909
Mudon Al Ranim - это новые эксклюзивные жилые помещения, расположенные по периметру парка, г…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
503 м²
€ 1,373,858
Вилла Аль-Фурджан Акция: Распродажа Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты: 5 росмотр…
Дом 2 спальни
ОАЭ, ОАЭ
4 Количество комнат
229 м²
2/2 Этаж
€ 678,500
Одна из ведущих инвестиционных компаний Dubai Investments раскрыла детали реализации своего …
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
234 м²
3/3 Этаж
€ 628,000
Современный и уютный таунхаус с пятью спальнями и отдельной комнатой для прислуги, построенн…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 245 м²
€ 10,491,278
Пальма Джумейра Здание: Фирменная вилла Fronds Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты:…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 914 м²
€ 471,734
Elite Estate is pleased to offer you amazing Spacious Fully Furnished 3 bedroom with Fully u…
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
5 Количество комнат
5 ванных комнат
799 м²
€ 1,751,000
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
19 м²
2/2 Этаж
€ 621,527
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
16 564 м²
€ 12,935,451
Elite Estates рада предложить вам эту обширную экстравагантность, шарм и комфорт 5-спальная …
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
5 684 м²
€ 2,110,390
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
4 983 м²
€ 1,911,765
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Дом 3 спальни
Ras, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
214 м²
€ 340,000
Фламинго 1 вилла на продажу 3 спальни + горничные Полностю меблирована Вилла Фламинго конц…
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
457 м²
€ 2,000,000
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Mar…
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
214 м²
€ 2,000,000
Престижные виллы 4BR Beachfront с потрясающим видом и спокойствием роскошной жизни в Марбель…
Дом 5 спален
Ras, ОАЭ
7 Количество комнат
6 ванных комнат
€ 820,000
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corn…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
2 282 м²
€ 551,433
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Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 769,672
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