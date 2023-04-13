Купить квартиру в ОАЭ

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1 928 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Пентхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
14 Количество комнат 5 ванных комнат 561 м² 26/27 Этаж
€ 6,000,000
Испытайте роскошь жизни в Condor Marina Star Residence, расположенной прямо на набережной. Н…
Квартира 1 ваннаяв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 425 м²
€ 108,948
Elite Estates с гордостью предлагает на рынке эту полностью меблированную студию для продажи…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 622,813
Forte 2 Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спальни: 2 Ванные ко…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 188 м² 7/61 Этаж
€ 2,116,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 79 м² 27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 90 м² 9/15 Этаж
€ 328,000
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 295 м²
€ 3,363,186
Five Palm Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Пальма Джумейра Спальни: 2 Ванны…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м² 3/11 Этаж
€ 395,314
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 3/11 Этаж
€ 266,837
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 3/11 Этаж
€ 175,421
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 325 м² 3/3 Этаж
€ 617,679
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 332 м²
€ 1,606,857
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 75 м² 6 Этаж
€ 396,000
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 20/33 Этаж
€ 440,608
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м² 36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 74 м² Количество этажей 10
€ 263,870
Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательност…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 141 м² 32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 1 спальняв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 40 м² 6/6 Этаж
€ 149,689
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 21
€ 419,877
Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah V…
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 219,229
Vera Residence Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Бизнес Бэй Спальни: Студия …
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 15 105 м²
€ 18,545,971
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 1 ваннаяв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 590 м²
€ 190,660
Elite Estates рада предложить вам эту шикарную управляемую однокомнатную квартиру в Damac Hi…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 143 м²
€ 3,687,553
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 3 261 м²
€ 6,096,224
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 4 607 м²
€ 8,479,734
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
992 м² Количество этажей 52
€ 630,000
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
Квартирав Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
€ 350,000
Комплекс расположен в знаменитом Dubai Hills и предлагает широкий выбор эксклюзивных апартам…
Квартира 1 ваннаяв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 441 м²
€ 123,805
Брокер Elite Estate Real Estate с гордостью предлагает вам эту просторную квартиру-студию на…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 1 776 м²
€ 24,761
DG1 Living in Business Bay - замечательное жилое высотное здание, разработанное Дар Аль Арка…

Регионы с недвижимостью на продажу

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