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Купить кондоминиум в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
5
Эсеньюрт
2
Ускюдар
1
Кондо В архив
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5 объектов найдено
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Кондо 4 спальнив Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 8/12 Этаж
€ 1,454,890
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Кондо 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 10/20 Этаж
€ 90,000
3 единицы, доступные в том же здании, расположенном на этаже 4 / 10 и 19
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 8 Этаж
€ 112,000
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 113,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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