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Кондо с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
8
Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€2,94 млн

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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