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Купить таунхаус в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
Таунхаус 5 комнатв Аланья, Турция
Таунхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 4 Этаж
€ 250,000
Полным ходом идет строительство самого уникального проекта, одного из самых масштабных жилых…
Таунхаус 2 спальнив Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Таунхаус 5 спаленв Каргыджак, Турция
Таунхаус 5 спален
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 440,000
ID AL 2047 DOCL   Район: Аланья, Каргыджак   ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ …

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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