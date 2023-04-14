Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Дуплексы

Купить дуплекс в Эгейский регион, Турция

Измир
4
Кютахья
2
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
1
Дуплекс В архив
Очистить
6 объектов найдено
Дуплекс 5 комнатв Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кютахья, Турция
5 Количество комнат 173 м² 9/9 Этаж
€ 276,400
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
Дуплекс 4 комнатыв Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кютахья, Турция
4 Количество комнат 141 м² 9/9 Этаж
€ 220,200
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 135,800
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 2 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
2 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 136,800
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
Дуплекс 3 комнатыв Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
3 Количество комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 174,100
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
Дуплекс 4 комнатыв Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Yenifoca, Турция
4 Количество комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 341,900
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти