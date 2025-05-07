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Дуплексы в Cigli, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Cigli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/3
Квартиры в новом комплексе с бассейном в Измире, Сасалы Сасалы, расположенный на севере Изми…
$337,965
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Дуплекс 3 комнаты в Cigli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Квартиры в новом комплексе с бассейном в Измире, Сасалы Сасалы, расположенный на севере Изми…
$241,313
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Дуплекс 4 комнаты в Cigli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
Квартиры в развивающемся районе недалеко от Бостанлы и Мавишехира в Измире Квартиры располож…
$308,478
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Дуплекс 5 комнат в Cigli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cigli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/6
Квартиры в развивающемся районе недалеко от Бостанлы и Мавишехира в Измире Квартиры располож…
$376,524
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