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Дуплексы в Menderes, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Yenikoey, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yenikoey, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
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€255,400
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