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Дуплексы в Seydikemer, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Квартиры 3+1 в закрытом комплексе с бассейном в Мугле. Квартиры 3+1 в Мугле, Сейдикемер, рас…
$174,008
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Дуплекс 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Квартира-дуплекс 3+1 для инвестиций в Сейдикемере в Мугле. Расположенная в Сейдикемере, Мугл…
$138,119
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Дуплекс 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры 3+1 в комплексе с бассейном в Сейдикемере. Двухуровневые квартиры расположены в кру…
$158,665
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