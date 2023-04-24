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Купить недвижимость в Торревьехе, Испания

1 899 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 100 м²
€ 525,000
Front line apartment in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca Last home available in an impressi…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 128,600
Предлагаем двухкомнатную квартиру рядом с центральным пляжем города Торревьеха. Квартира сос…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 3/5 Этаж
€ 79,900
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квртиру недалеко от парка Наций, в которой есть одн…
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 5/6 Этаж
€ 416,000
Предлагаем вам новые апартаменты с видом на море в жилом комплексе Ocean Dream в городе Торр…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 240,000
Apartments for sale in Torrevieja, Costa Blanca A magnificent building of 21 apartments. The…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/5 Этаж
€ 77,000
Предлагаем вам квартиру с одной спальней в 10 минутах ходьбы от центра города и порта. В ква…
Квартира 4 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 145,000
Продается большая квартира площадью 140 кв. м. в центре Торревьехи. 5 минут от моря и в о…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 90,000
Современная квартира с 1 спальней + гараж + кладовка. Квартира находится в 600 м от пляжа…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3 Этаж
€ 82,000
Солнечная квартира с гаражом в центре Торревьехи. Площадь 62 кв. м. В доме есть гостин…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 80,000
Квартира 70 кв. м., меблирована и оборудована, готова к заселению. Состоит из гостиной/ст…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 70,000
Продается квартира 59 кв. м. Улица Мальдонадо, 49. 1 ванная. Терраса на восток. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 86,000
Улица Рейн-Ривер, 221. Квартира в хорошем состоянии, площадь 54 кв. м. Общий бассейн. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 86,000
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Шале 3 спальни в Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 129,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 4 этаже. Общ…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 137,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 113.00 м2, дом 1988 года…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 80,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 48.00 м2, участок 10 м2,…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 64 м² 2 Этаж
€ 79,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 61 м² 2 Этаж
€ 77,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 85 м² 3 Этаж
€ 119,500
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 3 этаже. Общ…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 71 м²
€ 275,500
Таунхаус в Лос Фруталес с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, полностью меблирован в 200м. от …
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 94,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 4 Этаж
€ 129,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 4 этаже. Общая площад…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 115,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 65.00 м2, участок 50 м…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 176,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 110.00 м2, aпартамент 1995…

Что нужно знать иностранцам перед покупкой недвижимости в Торревьехе

Популярность испанскому городу Торревьеха принесли теплые пляжи, развитая инфраструктура и хорошая медицина. Покупка жилья в этом курортном месте позволит убежать от городской суеты и наслаждаться солнечными днями почти 320 дней в году. Но несмотря на очевидные преимущества, недвижимость в Торревьехе остается одной из самых дешевых на юго-востоке Испании. Один квадратный метр здесь оценивается в среднем в 1000-1100 евро. Невысокие цены на жилье в Торревьехе — это отличный шанс для иностранных инвесторов. По прогнозам экспертов, стоимость жилых и коммерческих объектов в ближайшее время здесь будет только возрастать.

Почему купить недвижимость в Торревьехе выгодно для иностранцев

Помимо невысоких цен, можно выделить еще несколько преимуществ приобретения жилья в испанском городе:

  • Иностранные инвесторы, вкладывающие в стоимость недвижимости в Торревьехе свыше 500000 евро, могут рассчитывать на ВНЖ с последующим правом на ПМЖ.
  • При покупке налог на жилье не превышает 10%.
  • Проживание в курортном месте вблизи с солеными озерами поможет хорошо поправить здоровье.

Какую недвижимость можно купить в Торревьехе

На территории испанского города можно обзавестись жильем на любой вкус. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в огромном количестве представлены в центральных районах. Эти объекты продаются как в чистовой отделке, так и с евроремонтом. Ближе к Средиземному морю можно найти элитные трехкомнатные квартиры и виллы. Они станут отличным выбором для иностранцев, предпочитающих уединение с природой и тихий семейный отдых.

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