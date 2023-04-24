Что нужно знать иностранцам перед покупкой недвижимости в Торревьехе

Популярность испанскому городу Торревьеха принесли теплые пляжи, развитая инфраструктура и хорошая медицина. Покупка жилья в этом курортном месте позволит убежать от городской суеты и наслаждаться солнечными днями почти 320 дней в году. Но несмотря на очевидные преимущества, недвижимость в Торревьехе остается одной из самых дешевых на юго-востоке Испании. Один квадратный метр здесь оценивается в среднем в 1000-1100 евро. Невысокие цены на жилье в Торревьехе — это отличный шанс для иностранных инвесторов. По прогнозам экспертов, стоимость жилых и коммерческих объектов в ближайшее время здесь будет только возрастать.

Почему купить недвижимость в Торревьехе выгодно для иностранцев

Помимо невысоких цен, можно выделить еще несколько преимуществ приобретения жилья в испанском городе:

Иностранные инвесторы, вкладывающие в стоимость недвижимости в Торревьехе свыше 500000 евро, могут рассчитывать на ВНЖ с последующим правом на ПМЖ.

При покупке налог на жилье не превышает 10%.

Проживание в курортном месте вблизи с солеными озерами поможет хорошо поправить здоровье.

Какую недвижимость можно купить в Торревьехе

На территории испанского города можно обзавестись жильем на любой вкус. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в огромном количестве представлены в центральных районах. Эти объекты продаются как в чистовой отделке, так и с евроремонтом. Ближе к Средиземному морю можно найти элитные трехкомнатные квартиры и виллы. Они станут отличным выбором для иностранцев, предпочитающих уединение с природой и тихий семейный отдых.