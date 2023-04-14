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Продажа недвижимости в Рохалес, Испания

379 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 444,999
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Эта резиденция состоит из 11 домов модели La…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат 310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 99 м²
€ 290,000
Виллы, построенные побратимами Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Этот проект включает …
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 329,900
Виллы на продажу в Бенихофар, Коста Бланка Резиденция состоит из домов в современном стиле, …
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 294,002
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 299,000
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
Пентхаус 2 спальнив Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 301,885
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 302,500
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 105 м² 1 Этаж
€ 332,900
Виллы новой постройки, расположенные в Лос-Монтесиносе (юг Аликанте).Виллы с 3 спальнями, 2 …
Вилла 6 спаленв Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла 6 спален
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,000,000
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 85,000
Продаётся бунгало в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 0.00 м2, бунгало 2…
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 792,700
Квартира 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 298,500
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 224 м²
€ 890,000
Независимая вилла со специальным дизайном, характеризующаяся средиземноморским стилем, сочет…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 225 м²
€ 604,500
Новые Виллы расположены в урбанизации Донья Пепа – Сьюдад Кесада. Вам понравится эта потряса…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 609,470
Новые виллы с участком и частным садом, включающим в себя бассейн и парковку. Эти виллы идеа…
Квартира 3 спальнив Rojales, Испания
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 369,000
Вилла 4 спальнив Rojales, Испания
Вилла 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 236 м²
€ 600,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 309 м²
€ 560,000
Уникальные и экономные виллы жилого комплекса предназначены для того, чтобы в полной мере на…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
6 ванных комнат 675 м²
€ 2,250,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 875,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 314 м²
€ 985,000
Квартира 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 343,500
Жилой комплекс состоит из апартаментов на 2 этажах: первый этаж с частным садом и второй эта…
Пентхаус 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 275,800
Новый частный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в Сьюдад-Кесада, с общ…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 328,547
Из квартиры открывается вид на бассейн и сад. Эти дома состоят из 2 или 3 спален, 2 ванных к…
Квартира 2 спальнив Rojales, Испания
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 76 м²
€ 187,000
Новое строительство квартир возле гольф поля  Элегантные квартиры расположены в Сьюдад Кес…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 433 м²
€ 486,150
Вилла расположена в 50 метрах от поля для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 2 ванные ком…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 590,300
Вилла с прямым видом на поле для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 3  ванные комнаты, им…

Недвижимость в Рохалесе: что важно знать иностранным инвесторам

Рохалес — самобытный городок на юге Испании с изысканной архитектурой и множеством исторических достопримечательностей. Его численность населения не превышает 30 тысяч человек. Из них только 30% — коренные испанцы.

Остальные жители — это иностранные покупатели недвижимости. Некоторые из них приезжают в свои дома и квартиры на время отпусков. Большинство же проживает круглогодично, поэтому поселение никогда не пустует.

Какую можно купить недвижимость в Рохалесе

У иностранных покупателей есть возможность приобрести следующие виды жилых и коммерческих объектов:

  • квартиры с 1, 2 и 3 комнатами;
  • престижные апартаменты в новостройках;
  • таунхаусы, бунгало и шале;
  • элитные виллы и частные дома;
  • рестораны, кафе, отели и гостиницы.

Чаще других выставляются на продажу виллы и таунхаусы. Они отличаются большой площадью (свыше 100 квадратных метров), а также наличием бассейна и нескольких спальных комнат. Квартиры встречаются реже всего. Это объясняется тем, что в городе преобладает одноэтажная застройка.

Цены на жилье в Рохалесе

Как и на других курортах Испании, стоимость местной недвижимости определяется с учетом ее месторасположения, технической оснащенности и площади. Самые высокие цены установлены на виллы, построенные за последние 5 лет. Один их «квадрат» стоит порядка 3000 евро.

Намного меньше просят за квартиры и дома. Продажа дешевой недвижимости в Рохалесе такого типа стартует от 800 евро за квадратный метр. Если объекты продаются с мебелью и ремонтом, их цена будет в среднем составлять 1200 евро за «квадрат». Это почти в 2 раза дешевле, чем на соседних курортах Аликанте.

Основные плюсы от покупки недвижимости в Рохалесе

Иностранные инвесторы выбирают этот курортный городок за следующие его преимущества:

  • спокойный размеренный образ жизни;
  • чистый воздух и хорошая экология;
  • близость к Средиземному морю (15 минут на автомобиле);
  • развитая инфраструктура: в городе работают супермаркеты, аквапарк, салоны красоты и множество кафетериев;
  • теплая солнечная погода, которая стоит около 10 месяцев в году.

Дополнительный плюс для инвесторов — купленные дома в Рохалесе хорошо сдаются в аренду. Это позволяет пассивно зарабатывать на собственной недвижимости. В курортный сезон такой вид бизнеса может приносить от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от класса жилья.

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