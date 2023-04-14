Недвижимость в Рохалесе: что важно знать иностранным инвесторам

Рохалес — самобытный городок на юге Испании с изысканной архитектурой и множеством исторических достопримечательностей. Его численность населения не превышает 30 тысяч человек. Из них только 30% — коренные испанцы.

Остальные жители — это иностранные покупатели недвижимости. Некоторые из них приезжают в свои дома и квартиры на время отпусков. Большинство же проживает круглогодично, поэтому поселение никогда не пустует.

Какую можно купить недвижимость в Рохалесе

У иностранных покупателей есть возможность приобрести следующие виды жилых и коммерческих объектов:

квартиры с 1, 2 и 3 комнатами;

престижные апартаменты в новостройках;

таунхаусы, бунгало и шале;

элитные виллы и частные дома;

рестораны, кафе, отели и гостиницы.

Чаще других выставляются на продажу виллы и таунхаусы. Они отличаются большой площадью (свыше 100 квадратных метров), а также наличием бассейна и нескольких спальных комнат. Квартиры встречаются реже всего. Это объясняется тем, что в городе преобладает одноэтажная застройка.

Цены на жилье в Рохалесе

Как и на других курортах Испании, стоимость местной недвижимости определяется с учетом ее месторасположения, технической оснащенности и площади. Самые высокие цены установлены на виллы, построенные за последние 5 лет. Один их «квадрат» стоит порядка 3000 евро.

Намного меньше просят за квартиры и дома. Продажа дешевой недвижимости в Рохалесе такого типа стартует от 800 евро за квадратный метр. Если объекты продаются с мебелью и ремонтом, их цена будет в среднем составлять 1200 евро за «квадрат». Это почти в 2 раза дешевле, чем на соседних курортах Аликанте.

Основные плюсы от покупки недвижимости в Рохалесе

Иностранные инвесторы выбирают этот курортный городок за следующие его преимущества:

спокойный размеренный образ жизни;

чистый воздух и хорошая экология;

близость к Средиземному морю (15 минут на автомобиле);

развитая инфраструктура: в городе работают супермаркеты, аквапарк, салоны красоты и множество кафетериев;

теплая солнечная погода, которая стоит около 10 месяцев в году.

Дополнительный плюс для инвесторов — купленные дома в Рохалесе хорошо сдаются в аренду. Это позволяет пассивно зарабатывать на собственной недвижимости. В курортный сезон такой вид бизнеса может приносить от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от класса жилья.