Недвижимость в Рохалесе: что важно знать иностранным инвесторам
Рохалес — самобытный городок на юге Испании с изысканной архитектурой и множеством исторических достопримечательностей. Его численность населения не превышает 30 тысяч человек. Из них только 30% — коренные испанцы.
Остальные жители — это иностранные покупатели недвижимости. Некоторые из них приезжают в свои дома и квартиры на время отпусков. Большинство же проживает круглогодично, поэтому поселение никогда не пустует.
Какую можно купить недвижимость в Рохалесе
У иностранных покупателей есть возможность приобрести следующие виды жилых и коммерческих объектов:
- квартиры с 1, 2 и 3 комнатами;
- престижные апартаменты в новостройках;
- таунхаусы, бунгало и шале;
- элитные виллы и частные дома;
- рестораны, кафе, отели и гостиницы.
Чаще других выставляются на продажу виллы и таунхаусы. Они отличаются большой площадью (свыше 100 квадратных метров), а также наличием бассейна и нескольких спальных комнат. Квартиры встречаются реже всего. Это объясняется тем, что в городе преобладает одноэтажная застройка.
Цены на жилье в Рохалесе
Как и на других курортах Испании, стоимость местной недвижимости определяется с учетом ее месторасположения, технической оснащенности и площади. Самые высокие цены установлены на виллы, построенные за последние 5 лет. Один их «квадрат» стоит порядка 3000 евро.
Намного меньше просят за квартиры и дома. Продажа дешевой недвижимости в Рохалесе такого типа стартует от 800 евро за квадратный метр. Если объекты продаются с мебелью и ремонтом, их цена будет в среднем составлять 1200 евро за «квадрат». Это почти в 2 раза дешевле, чем на соседних курортах Аликанте.
Основные плюсы от покупки недвижимости в Рохалесе
Иностранные инвесторы выбирают этот курортный городок за следующие его преимущества:
- спокойный размеренный образ жизни;
- чистый воздух и хорошая экология;
- близость к Средиземному морю (15 минут на автомобиле);
- развитая инфраструктура: в городе работают супермаркеты, аквапарк, салоны красоты и множество кафетериев;
- теплая солнечная погода, которая стоит около 10 месяцев в году.
Дополнительный плюс для инвесторов — купленные дома в Рохалесе хорошо сдаются в аренду. Это позволяет пассивно зарабатывать на собственной недвижимости. В курортный сезон такой вид бизнеса может приносить от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от класса жилья.