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Пентхаусы в Мурсия, Испания

Torre Pacheco
4
Alhama de Murcia
2
Bajo Guadalentin
2
San Pedro del Pinatar
2
Aguilas
1
Alto Guadalentin
1
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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 147,500
Жилой район на территории гольф-курорта Alama, состоящий из 4 блоков современных апартаменто…
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 329,000
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Пентхаус 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Пентхаус 4 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 119,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 1 спальня в Aguilas, Испания
Пентхаус 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 210,000
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…
Пентхаус 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 131,900
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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