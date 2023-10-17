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Пентхаусы в Alhama de Murcia, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с солярием в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с солярием
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
€131,900
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