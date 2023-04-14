ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Pilar de la Horadada
Купить недвижимость в Pilar de la Horadada, Испания
Очистить
424 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 345,000
Новое продвижение работы! Бунгало, прикрепленные к 2 этажам, в элегантном стиле, примерно в …
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
92 м²
€ 253,500
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Дом 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
137 м²
1/3 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 239,900
Фантастический жилой дом, чтобы насладиться хорошим средиземноморским климатом рядом с полям…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
116 м²
€ 339,000
Виллы, построенные побратимом Lo Romero Golf, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Твиндированн…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 218,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 185,000
Бунгало на верхнем этаже — расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно …
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 195,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 182,400
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 2
€ 263,000
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 285,000
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 319,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 315,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 239,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 219,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 275,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 365,900
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 269,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Недавно построенный жилой комплекс с…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 275,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Новый жилой комплекс с 5 квартирами …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 249,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 299,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
163 м²
€ 349,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 239,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 289,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 224,500
УГЛОВОЙ ДОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построе…
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 217,500
КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Оригинальный недавно постро…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 654,000
В продаже шикарная вилла в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе S…
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3 ванных комнат
189 м²
€ 1,485,000
Современный и современный дизайн с видом на гольф, крытая и открытая парковка. Кухня: …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты