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Купить недвижимость в Pilar de la Horadada, Испания

424 объекта найдено
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 345,000
Новое продвижение работы! Бунгало, прикрепленные к 2 этажам, в элегантном стиле, примерно в …
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 92 м²
€ 253,500
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Дом 4 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 137 м² 1/3 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 239,900
Фантастический жилой дом, чтобы насладиться хорошим средиземноморским климатом рядом с полям…
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 339,000
Виллы, построенные побратимом Lo Romero Golf, Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Твиндированн…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 218,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный и уникальный жилой комплекс с 30 вп…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 185,000
Бунгало на верхнем этаже &mdash; расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно …
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 195,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 199,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 182,400
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район с 24 бунгало, разработа…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 2
€ 263,000
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 319,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 315,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 239,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 219,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 275,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 365,900
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
Квартира 2 спальнив Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 269,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Недавно построенный жилой комплекс с…
Квартира 3 спальнив Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 124 м²
€ 275,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В МИЛ ПАЛМЕРАС Новый жилой комплекс с 5 квартирами …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 249,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 299,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Квартира 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 163 м²
€ 349,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 239,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 289,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Таунхаус 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 224,500
УГЛОВОЙ ДОМ&nbsp;НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Недавно построе…
Таунхаус 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 217,500
КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В САН-ПЕДРО-ПИНАТАР Оригинальный недавно постро…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 654,000
В продаже шикарная вилла в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе S…
Вилла 3 спальнив El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
3 ванных комнат 189 м²
€ 1,485,000
Современный и современный дизайн с видом на гольф,  крытая и открытая парковка.  Кухня: …
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