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Квартиры в Orihuela, Испания

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527 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 389,000
Частный жилой комплекс, расположенный в Плайя Фламенка, всего в 300 метрах от моря, в Ориуэл…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 3/3 Этаж
€ 469,900
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 299,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 229,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на первом э…
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 254,000
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 220,000
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
Пентхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 379,905
Vista Azul XXXVI - это жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных шале, расп…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 244,500
Частный жилой комплекс, расположенный в 1 км от пляжа Кампоамор в Ориуэла Коста. Жилой компл…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 265,000
Очаровательное здание всего с 5 апартаментами, расположенное в 160 метрах от Плайя-де-лос-Ие…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 185,950
Комплекс находится в Ориуэле и состоит из двух типов жилья: апартаментов с 3 спальнями и 2 в…
Пентхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 54 м²
€ 339,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Квартира 3 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 279,000
Совершенно новая квартира с 3 спальнями в жилом комплексе в Вильямартин, Ориуэла Коста. Дом …
Пентхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 399,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 61 м²
€ 259,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат
€ 129,900
Квартира в самом центе Ла Зения 2 Спальни 1 Ванная Комната С красивым видом Гараж Терасса Кл…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
€ 139,900
3 спальни 2 ванные комнаты 20 метровая терраса Гараж Кладовая Общий бассейн Полностью меблирована
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
€ 399,990
Фронтальный вид на море (передний блок) -2 Спальни -2 ванные комнаты -Салон-столовая -Кухня …
Квартира 2 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 215,000
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположенный в районе Вильямар…
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 234,000
Апартаменты расположены в жилом комплексе в Вилламартине. Комплекс окружен 4 полями для гол…
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 165,000
Фантастический дом со средиземноморскими деталями и стилем. Он имеет 3 спальни с 2 ванными …
Квартира 2 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 189,900
Шикарная квартира на 4 этаже с прекрасным видом на море. Квартира расположена в закрытом, ох…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 219,000
Недавно построенные квартиры в закрытом комплексе, состоящем из 62 квартир с 2 спальнями и 2…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 185,000
Красивый пентхаус с видом на море расположен в жилом комплексе на первой линии пляжа, в райо…
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 239,000
Квартиры в новом комплексе, состоящем из 40 квартир, из которых 8 квартир с тремя спальнями …
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 184,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Ориуэла Коста (гольф-зона Villamartin), предназначен д…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 322,000
Апартаменты расположены в жилом комплексе в Вильямартине. Комплекс окружен полями для гольфа…
Пентхаус 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 350,000
Частный жилой комплекс, расположенный в 1 км от пляжа Кампоамор в Ориуэла Коста. Жилой комп…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 199,000
Квартиры в новом комплексе, состоящем из 40 квартир, из которых 8 квартир с тремя спальнями …
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 218,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Ориуэла Коста (гольф-зона Villamartin), предназначен д…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
1 ванных комнат 128 м²
€ 234,000
Новый жилой комплекс, расположенный в Ориуэла Коста (гольф-зона Villamartin), предназначен д…
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