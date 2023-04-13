Квартиры в Малаге: выгодное вложение средств для иностранцев
Малага славится своей изысканной архитектурой, теплым климатом и широкими песчаными пляжами, которые признаются одними из лучших в Испании. Поскольку город располагается в южной части страны, туристический сезон здесь продолжается круглый год. Многие из тех, кто приезжают сюда в отпуск, остаются в итоге на ПМЖ, приобретая квартиры в Малаге для личного пользования. Часть инвесторов активно скупает местные апартаменты с целью сдавать их в аренду — такой тип бизнеса приносит стабильную прибыль благодаря постоянному туристическому потоку.
Какие можно купить квартиры в Малаге, Испания?
Местный рынок жилья позволяет покупателям выбирать из нескольких вариантов:
- квартиры в старом фонде;
- элитные апартаменты в новостройках;
- квартиры-студии.
При выборе жилья рекомендуется обращать внимание не только на его техническое состояние, но и на год постройки. Так, апартаменты в Малаге, Испания, расположенные в новостройках, отличаются гораздо большей планировкой, чем аналогичные объекты в старом фонде. Для новой недвижимости также характерны дополнительные удобства в виде круглосуточной охраны и подземной парковки, поскольку большая ее часть находится на территории жилых комплексов.
Цены на квартиры в Малаге
Стоимость местного жилья такая же, как и в других городах Испании на побережье. Квартиры в домах старой постройки оцениваются в 1000-1300 евро за «квадрат». В районах на окраине купить апартаменты в Малаге, Испания можно в пределах 800 евро за квадратный метр.
Самыми дорогими считаются элитные квартиры в жилых комплексах. Ценник на них установлен в районе 2000-2500 евро за «квадрат». В эту стоимость зачастую входит не только сама жилплощадь, но и мебель с бытовой техникой.
Какие есть преимущества при покупке квартиры в Малаге?
Вложить инвестиции в местные апартаменты выгодно по ряду причин:
- Малага отличается хорошим качеством строительства — это относится к новому и старому жилью;
- при покупке недвижимости от 500 тысяч евро можно получить ПМЖ;
- стоимость квадратных метров в Испании ежегодно дорожает на 10%, позволяя с выгодой перепродавать их спустя несколько лет.
Купить квартиру в Малаге можно за наличные или в ипотеку. Местные банковские учреждения активно идут на встречу иностранцам, разрабатывая выгодные ипотечные программы. Сроки кредитования составляют 20 лет с возможностью досрочной уплаты долга.