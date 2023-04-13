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Купить квартиру в Малаге, Испания

Estepona
140
Марбелья
104
Фуэнхирола
11
Torremolinos
4
Torrox
1
Квартира В архив
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483 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
2 ванных комнат
€ 393,000
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕНовый отель на пляже Хигерон, этот проект находится в непосредств…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Квартира 2 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 ванных комнат
€ 279,000
Прекрасная квартира на первой линии гольфа и с великолепным видом. Дом состоит из 2 спален и…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 2 спальнив Mijas, Испания
Квартира 2 спальни
Mijas, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 4/4 Этаж
€ 306,500
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 650,000
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,250,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ. В Марбелье, на склонах Ла Конча и Парке Нагуэле…
Квартира 3 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 112 м²
€ 499,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 1,232,000
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 890,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Студия 1 ваннаяв Ojen, Испания
Студия 1 ванная
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 79,000
Renovated studio located on the first floor in the Pueblo Andaluz urbanization. Located on t…
Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,350,000
Apartment located in the luxury urbanization Imara, which is located at the foothills of La …
Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,600,000
Квартира 2 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 Количество комнат 110 м²
€ 585,000
Апартамент на продажу в Atalaya Hills, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бас…
Квартира 2 спальнив Mijas, Испания
Квартира 2 спальни
Mijas, Испания
2 ванных комнат
€ 473,500
Fairways la Cala is a new development of 54 modern apartments and penthouses in la Cala Golf…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 388,000
Renovated apartment in the heart of Marbella and with unobstructed views.Housing on the 8th …
Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 218 м²
€ 1,350,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 …
Квартира 2 спальнив Малага, Испания
Квартира 2 спальни
Малага, Испания
1 ванных комнат
€ 275,000
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,295,000
Апартаменты в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Жилой комплекс с 140 домами с 2, 3 и 4 спаль…
Пентхаус 1 спальняв Estepona, Испания
Пентхаус 1 спальня
Estepona, Испания
1 ванных комнат
€ 127,000
Двухкомнатная двухуровневая квартира с парковкой и бассейном. Недвижимость на продажу у вост…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Квартиры в Малаге: выгодное вложение средств для иностранцев

Малага славится своей изысканной архитектурой, теплым климатом и широкими песчаными пляжами, которые признаются одними из лучших в Испании. Поскольку город располагается в южной части страны, туристический сезон здесь продолжается круглый год. Многие из тех, кто приезжают сюда в отпуск, остаются в итоге на ПМЖ, приобретая квартиры в Малаге для личного пользования. Часть инвесторов активно скупает местные апартаменты с целью сдавать их в аренду — такой тип бизнеса приносит стабильную прибыль благодаря постоянному туристическому потоку.

Какие можно купить квартиры в Малаге, Испания?

Местный рынок жилья позволяет покупателям выбирать из нескольких вариантов:

  • квартиры в старом фонде;
  • элитные апартаменты в новостройках;
  • квартиры-студии.

При выборе жилья рекомендуется обращать внимание не только на его техническое состояние, но и на год постройки. Так, апартаменты в Малаге, Испания, расположенные в новостройках, отличаются гораздо большей планировкой, чем аналогичные объекты в старом фонде. Для новой недвижимости также характерны дополнительные удобства в виде круглосуточной охраны и подземной парковки, поскольку большая ее часть находится на территории жилых комплексов.

Цены на квартиры в Малаге

Стоимость местного жилья такая же, как и в других городах Испании на побережье. Квартиры в домах старой постройки оцениваются в 1000-1300 евро за «квадрат». В районах на окраине купить апартаменты в Малаге, Испания можно в пределах 800 евро за квадратный метр.

Самыми дорогими считаются элитные квартиры в жилых комплексах. Ценник на них установлен в районе 2000-2500 евро за «квадрат». В эту стоимость зачастую входит не только сама жилплощадь, но и мебель с бытовой техникой.

Какие есть преимущества при покупке квартиры в Малаге?

Вложить инвестиции в местные апартаменты выгодно по ряду причин:

  • Малага отличается хорошим качеством строительства — это относится к новому и старому жилью;
  • при покупке недвижимости от 500 тысяч евро можно получить ПМЖ;
  • стоимость квадратных метров в Испании ежегодно дорожает на 10%, позволяя с выгодой перепродавать их спустя несколько лет.

Купить квартиру в Малаге можно за наличные или в ипотеку. Местные банковские учреждения активно идут на встречу иностранцам, разрабатывая выгодные ипотечные программы. Сроки кредитования составляют 20 лет с возможностью досрочной уплаты долга.

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