Недвижимость в Хавее: комфортабельные апартаменты возле Средиземного моря

На юге Испании есть много удивительных мест, куда можно переехать на постоянное проживание. Одним из них является город Хавея. Он расположен на побережье Коста-Бланка в живописной провинции Аликанте.

Город известен величественными горными ландшафтами и чистыми песчаными пляжами. Туристический сезон здесь продолжается 365 дней в году. Этому способствует мягкий средиземноморский климат и полное отсутствие холодов. Летом столбик термометра держится на отметке +40, зимой — не опускается ниже +10.

Достопримечательности Хавея

На территории курортного города сосредоточено множество объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Среди них повышенный интерес у туристов вызывают старинные церкви и ветряные мельницы, построенные еще в XII-XIV веках. К списку популярных достопримечательностей можно отнести и природный парк Монтго, известный своей уникальной флорой и фауной.

Почему стоит купить недвижимость в Хавее

Местные апартаменты пользуются большим спросом у иностранцев. И на то есть немало причин:

купленная недвижимость в Хавее позволяет приятно проводить отпуск на лучших испанских пляжах;

приобретенные апартаменты всегда можно выгодно сдавать в аренду туристам и местным жителям;

расценки на недвижимость в Хавее ежегодно растут в среднем на 10%. Это позволяет владельцам получать выгоду от перепродажи объектов.

Стоимость недвижимости в Хавее

Цена местных апартаментов такая же, как и на других испанских курортах. Престижная недвижимость в Хавее оценивается в 2-3 тысячи евро за «квадрат». По такой стоимости представлены роскошные виллы и частные дома.

Дешевле цены на недвижимость в Хавее бывают только у однокомнатных и двухкомнатных квартир, расположенных вдали от побережья. Покупка таких объектов обходится в тысячу евро за кв. метр. В ряде случаев цены на недвижимость могут быть еще ниже, если жилью требуется капитальный ремонт.