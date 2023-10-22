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Недвижимость в Хавея, Испания

дома
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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошный дом класса в Javea, 4 спальни - VSB119969 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ков…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая вилла с частным бассейном в Javea - FG118766 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковр…
€1,37 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, с холодильником, с плитой в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с холодильником, с плитой
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Современный дом рядом с морем в Javea - GEO5833 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: …
€725,000
Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Продается роскошная квартира с видом на море в центре города Javea. 118 м2 на 2 этаже на пл…
€380,000
Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€139,500
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Вилла в охраняемом котеджном поселке в Хавеи. В пешей доступности море, супермаркет, рестора…
€477,000
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Вилла расположена в отличного местоположения. Дом в типичном средиземноморском стиле, что де…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этот великолепный город, окруженный зелеными распродажами и впечатляющей конференцией, откры…
€365,000

Параметры недвижимости в Хавея, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Хавее: комфортабельные апартаменты возле Средиземного моря

На юге Испании есть много удивительных мест, куда можно переехать на постоянное проживание. Одним из них является город Хавея. Он расположен на побережье Коста-Бланка в живописной провинции Аликанте.

Город известен величественными горными ландшафтами и чистыми песчаными пляжами. Туристический сезон здесь продолжается 365 дней в году. Этому способствует мягкий средиземноморский климат и полное отсутствие холодов. Летом столбик термометра держится на отметке +40, зимой — не опускается ниже +10.

Достопримечательности Хавея

На территории курортного города сосредоточено множество объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Среди них повышенный интерес у туристов вызывают старинные церкви и ветряные мельницы, построенные еще в XII-XIV веках. К списку популярных достопримечательностей можно отнести и природный парк Монтго, известный своей уникальной флорой и фауной.

Почему стоит купить недвижимость в Хавее

Местные апартаменты пользуются большим спросом у иностранцев. И на то есть немало причин:

  • купленная недвижимость в Хавее позволяет приятно проводить отпуск на лучших испанских пляжах;
  • приобретенные апартаменты всегда можно выгодно сдавать в аренду туристам и местным жителям;
  • расценки на недвижимость в Хавее ежегодно растут в среднем на 10%. Это позволяет владельцам получать выгоду от перепродажи объектов.

Стоимость недвижимости в Хавее

Цена местных апартаментов такая же, как и на других испанских курортах. Престижная недвижимость в Хавее оценивается в 2-3 тысячи евро за «квадрат». По такой стоимости представлены роскошные виллы и частные дома.

Дешевле цены на недвижимость в Хавее бывают только у однокомнатных и двухкомнатных квартир, расположенных вдали от побережья. Покупка таких объектов обходится в тысячу евро за кв. метр. В ряде случаев цены на недвижимость могут быть еще ниже, если жилью требуется капитальный ремонт.

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