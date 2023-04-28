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Виллы в Дения, Испания

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147 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
€ 375,000
14 смежных вилл в элитном жилом комплексе в Дении. Трехэтажная недвижимость с 3 спальнями и …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 550,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 550,000
Отдельные дома в жилом комплексе, расположенном в одном из лучших районов Дении, Эль Монтго.…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 199,000
Урбанизация, состоящая из 6 дуплексов и 7 независимых домов, окруженных общим бассейном и са…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 419,000
Участок - 800 кв.м. 180 квадратных метров 4 спальни 3 ванные комнаты Прачечная …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 135 м²
€ 419,000
Участок 625 кв.м. 135 квадратных метров 3 спальни 2 ванные комнаты Предварительна…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 160 м²
€ 900,000
Эта вилла находится в в Дении, в урбанизации расположенной в очень близко от природного парк…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 685,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 310,000
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом. Дом состоит из: 200м22 пр…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 212 м²
€ 890,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 480 м²
€ 1,450,000
Роскошная вилла в La Sella, Pedreguer, Коста Бланка Фантастический дом, расположенный в прив…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 294 м²
€ 940,000
Эксклюзивная вилла в La Sella Golf, Дения, Коста Бланка Великолепный дом в частной урбанизац…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 310,000
Виллы, построенные побратимами Гата де Горгос, Альтеа, Коста Бланка Резиденция состоит из 8 …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 129 м²
€ 369,000
Villas for sale in Denia, Costa Blanca In this residential we have 2 types of villas availab…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
4 ванных комнат 373 м²
€ 1,125,000
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 213 м²
€ 825,000
Вилла на одном этаже в Дении, Коста Бланка В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты, распределенн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 211 м²
€ 799,000
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 295,000
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
5 ванных комнат 873 м²
€ 1,400,000
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 295 м²
€ 1,690,000
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
Вилла 10 спален в Дения, Испания
Вилла 10 спален
Дения, Испания
10 ванных комнат 1 367 м²
€ 3,500,000
Видом на море!·Престижная урбанизация с круглосуточной частной охраной. Впечатляющая …
Вилла 6 спален в Дения, Испания
Вилла 6 спален
Дения, Испания
7 ванных комнат 530 м² Количество этажей 3
€ 1,285,000
Идеальное место для жизни – вилла с роскошной отделкой и панорамным видом на поле для …
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 171 м²
€ 625,000
Новый уникальный жилой комплекс&nbsp;новых вилл, расположенных в одном из лучших районов…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 600 м²
€ 3,500,000
Величественная панорама на море и могущественную Монтго. Тихий район Дении!Вашему вниманию п…
Вилла 5 спален в Дения, Испания
Вилла 5 спален
Дения, Испания
7 ванных комнат 578 м² Количество этажей 2
€ 2,650,000
Один из лучших районов города Дении, который привлекает своей элитарной обособленностью. С о…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 280,000
Удачное месторасположение недвижимости! Пару шагов до превосходного побережья, вилла имеет п…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 652,000
Современная вилла с видом на шикарное море!Недвижимость с панорамными окнами, которые оснаще…
Вилла 2 спальни в Дения, Испания
Вилла 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 431,000
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
5 ванных комнат 863 м² Количество этажей 2
€ 5,250,000
Привилегированный район! Дом с собственным выходом на живописную набережную и к сказочной бу…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 375,950
Потрясающий климат! Горы! Свежий морской воздух! Современный дом для успешной жизни!Благодар…
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