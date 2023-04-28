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Купить недвижимость в Дении, Испания

245 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 365,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 335,000
Красивая современная недвижимость в недавно построенном жилом комплексе в Хавеа. Недвижимост…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 252,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями. В…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 365,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 295,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 300,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 76 м²
€ 290,100
Жилой комплекс с потрясающим видом на море и расположен всего в 20 метрах от пляжа в Дении и…
Бунгало 3 спальни в Дения, Испания
Бунгало 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Бунгало 2 спальни в Дения, Испания
Бунгало 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 199,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Квартира 4 спальни в Дения, Испания
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 277,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 122 м²
€ 440,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 377,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
€ 375,000
14 смежных вилл в элитном жилом комплексе в Дении. Трехэтажная недвижимость с 3 спальнями и …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 550,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 550,000
Отдельные дома в жилом комплексе, расположенном в одном из лучших районов Дении, Эль Монтго.…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 227 м²
€ 510,000
Квартиры с 3 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы наслаждаться светом и Средиземноморь…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 100 м²
€ 112,000
Современная квартира в великолепном месте Гата-де-Гордос в горах вблизи Хавии и Дении. Очен…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 199,000
Урбанизация, состоящая из 6 дуплексов и 7 независимых домов, окруженных общим бассейном и са…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 419,000
Участок - 800 кв.м. 180 квадратных метров 4 спальни 3 ванные комнаты Прачечная …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 135 м²
€ 419,000
Участок 625 кв.м. 135 квадратных метров 3 спальни 2 ванные комнаты Предварительна…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 159,000
Новый проект, состоящий из 29 дуплексов с двумя спальнями (86 квадратных метров) и 3 спальня…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 160 м²
€ 900,000
Эта вилла находится в в Дении, в урбанизации расположенной в очень близко от природного парк…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 685,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 310,000
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом. Дом состоит из: 200м22 пр…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 127 м²
€ 515,000
Комплекс расположен в гольф-курорте Sella, привилегированном районе Коста Бланка, всего в 15…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 465,000
Квартиры с 2 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы наслаждаться светом и Средиземноморь…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 212 м²
€ 890,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 431,000
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
Квартира 1 спальня в Дения, Испания
Квартира 1 спальня
Дения, Испания
1 ванных комнат 47 м²
€ 192,900
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями. В…
Пентхаус 3 спальни в Дения, Испания
Пентхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 439,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…

Дения: популярный курорт с недорогой недвижимостью

Дения — не только крупный порт на Средиземном море, но и популярный курорт. Жители Испании и иностранцы стремятся приобрести недвижимость в Дении как для проживания, так и для последующей сдачи в аренду.

О курорте

Окруженная горами Дения популярна благодаря чудесному климату (в январе температура воздуха не ниже +13 С) и отличным пляжам общей протяженностью около 20 км. Хотя курорт невелик (42 тыс. жителей), по уровню развития инфраструктуры он не уступает соседним большим городам — Аликанте и Валенсии. Здесь много отелей, ресторанов, спа-центров, магазинов, а из порта на Балеарские острова ежедневно отправляется паром. Среди достопримечательностей выделяются:

  • построенный в 11 в. замок;
  • Рыбацкий квартал;
  • собор в стиле барокко;
  • гавань;
  • улица Маркес-де-Кампос.

Цены на недвижимость

На стоимость недвижимости в Дении влияет не только метраж, но и месторасположение: чем ближе жилье к пляжной линии, тем оно дороже. При этом цены на недвижимость здесь пока ниже, чем на других курортах Испании такого уровня. Если маленькую виллу площадью 105-110 кв.м в Дении можно купить за 140-250 тыс. евро, то в Аликанте она стоит на 30-35% дороже. В среднем вилла в Дении стоит 300-700 тыс. евро, а шале с 3-мя комнатами или таунхаус площадью 100-130 кв.м обойдется в 250 тыс.

Самый бюджетный вариант недвижимости в Дении — это квартиры-студии площадью 47-55 кв. м: их можно купить за 80-100 тыс. евро. Стоимость 2-комнатных квартир начинается со 116 тыс. евро, 3-комнатных — с 175-180 тыс. евро. Большой дом площадью 500-900 кв.м стоит от 1,3 до 3 млн евро.

Преимущества

Среди плюсов недвижимости в Дении есть как общие для всех курортов Испании, так и присущие только этому городу. К первым относятся высокая ликвидность и неизменная востребованность жилья, ко вторым — специфика и качество застройки. Практически вся застройка здесь малоэтажная (не выше пяти этажей) и новая, из качественных современных материалов, поскольку Дения как курорт начала развиваться лишь в последние 20 лет.

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