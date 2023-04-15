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Купить недвижимость в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
13
49 объектов найдено
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 2/2 Этаж
€ 269,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/2 Этаж
€ 219,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 175,000
Замечательные квартиры рядом с пляжем Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями, с садом на первом эта…
Дом 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 219,500
Дом 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 269,500
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 162,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 231,000
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 199,000
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 3/3 Этаж
€ 187,000
В продаже новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на третьем этаже …
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Бунгало пл…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
Бунгало 1 спальняв Pulpi, Испания
Бунгало 1 спальня
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/3 Этаж
€ 146,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Комплекс р…
Квартира 1 спальняв Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 128,000
Квартира 3 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 237,000
Квартира 3 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 181,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 143,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 171,000
Квартира 1 спальняв Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 138,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 149,000
Квартира 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Квартира 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 299,500
Бунгало на берегу моря в Посо-дель-Эспарто, Альмерия. Роскошный комплекс из 17 бунгало с общ…
Квартира 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Квартира 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 241,500
Бунгало на берегу моря в Посо-дель-Эспарто, Альмерия. Роскошный комплекс из 17 бунгало с общ…
Дом 3 спальнив Pulpi, Испания
Дом 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 123 м² Количество этажей 2
€ 245,000
Данная вилла находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновы…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 195,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 2/2 Этаж
€ 175,000
Жилой комплекс премиального класса находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м² 2/2 Этаж
€ 194,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 3/3 Этаж
€ 261,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 161,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/3 Этаж
€ 171,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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