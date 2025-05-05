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Дома в районе Внуково, Россия

10 объектов найдено
Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 236-912, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
$301,785
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-740, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$775,227
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-732, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$625,046
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Дом 4 комнаты в район Внуково, Россия
Дом 4 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-707, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$275,107
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 736-702, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$343,202
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Дом 8 комнат в район Внуково, Россия
Дом 8 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 8
Площадь 1 162 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 220-142, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$1,51 млн
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Дом 4 комнаты в район Внуково, Россия
Дом 4 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-701, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$280,853
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Дом в район Внуково, Россия
Дом
район Внуково, Россия
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 262-415, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино. …
$410,428
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 220-711, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$1,24 млн
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Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 219-908, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Власово КП. …
$1,07 млн
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